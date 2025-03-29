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29 марта, 16:59

«Салават Юлаев» вновь разгромил «Сибирь» в Кубке Гагарина, у Уилсона хет-трик

Даниил Аршавский
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» на своем льду одержал победу над «Сибирью» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 8:2.

В составе хозяев хет-триком и тремя результативными передачами отметился Скотт Уилсон, еще по шайбе забросили Александр Хмелевски, Ильдан Газимов, Владислав Ефремов, Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд. Также 5 голевых передач на свой счет записал Джошуа Ливо.

Авторами голов новосибирской команды стали Тревор Мерфи и Владислав Кара.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч команды проведут 31 марта в Новосибирске.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 8:2 (2:2, 4:0, 2:0)

Голы: Мерфи — 1 (бол., Широков), 2:06 — 0:1. Кара — 1 (Пьянов, Мерфи), 2:54 — 0:2. Хмелевский — 3 (бол., Ливо, Уилсон), 4:53 — 1:2. Уилсон — 1 (бол., Хмелевский, Ремпал), 14:04 — 2:2. Уилсон — 2 (Ливо), 26:19 — 3:2. Уилсон — 3 (Ливо), 30:23 — 4:2. Газимов — 1 (Набиев), 33:16 — 5:2. Ефремов — 1 (Пименов), 38:07 — 6:2. Ремпал — 2 (бол., Ливо, Уилсон), 52:04 — 7:2. Тодд — 2 (бол., Ливо, Уилсон), 56:38 — 8:2.

Вратари: Самонов — Костин (Красоткин, 33:16).

Штраф: 6 — 18.

Броски: 39 (13+18+8) — 18 (9+3+6).

Судьи: Гамалей, Морозов.

29 марта. Уфа. Уфа-Арена. 8518 зрителей.

Счет в серии: 2-0

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Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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