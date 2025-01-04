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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ 4 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Мартынов (ХК «Сибирь»).
Фото ХК «Сибирь»
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«Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 4 января. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе и начнется в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — 16.20 по местному времени. Для жителей Новосибирска трансляция будет на телеканале ОТС. Начнется эфир в 18.20 по местному времени.

Команда из Уфы в 39 матчах набрала 56 очков и занимает первое место в Восточной конференции. Клуб из Новосибирска с 37 очками в 38 играх располагается на восьмой строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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