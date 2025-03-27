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27 марта, 07:20

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: время начала матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в первом раунде плей-офф КХЛ 26 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram
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«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 27 марта. Матч на льду «Уфа-Арены» в столице Башкортостана начнется в 17.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Уфы также смогут посмотреть игру на канале «БСТ», а жители Новосибирска — на канале «ОТС».

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 уфимцы набрали 93 очка и финишировали на втором месте «Востока». Новосибирцы расположилась на седьмой строчке с 69 очками.

ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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