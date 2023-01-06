СКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел третье поражение в четырех последних матчах

«Салават Юлаев» победил СКА со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимцев голами отметились Иван Дроздов, Сергей Шмелев, Михаил Науменков, Данила Алалыкин и Николай Кулемин. Причем последние две шайбы были забиты в пустые ворота.

В составе СКА единственная шайба на счету Андрея Педана.

СКА проиграл три из последних четырех матчей. Однако команда продолжает удерживать первое место на «Западе», имея в активе 76 очков. «Салават» идет четвертым на «Востоке» (59 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Дроздов — 10 (бол., Мухамадуллин, Шмелев), 13:34 — 1:0. Шмелев — 17 (Кадейкин), 23:50 — 2:0. Науменков — 7 (Коледов, Хмелевский), 27:10 — 3:0. Педан — 3 (Глотов), 54:16 — 3:1. Алалыкин — 5 (п.в., Хмелевский), 56:03 — 4:1. Кулемин — 8 (мен., п.в.), 59:12 — 5:1.

Вратари: Ежов — Подъяпольский (54:34 — 56:03, 56:39 — 59:12).

Штраф: 12 — 18.

Броски: 26 (10+10+6) — 27 (11+7+9).

Судьи: Раводин, Фатеев.

6 января. Уфа. Уфа-Арена. 8550 зрителей.