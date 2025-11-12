«Салават Юлаев» и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 12 ноября

«Салават Юлаев» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 ноября. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» в столице Башкортостана и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все игры СКА в Санкт-Петербурге показывает канал «78», а «Салавата Юлаева» — канал «БСТ».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — СКА можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» провел 24 игры, набрал 20 очков и занимает девятое место место на «Востоке». У СКА — 24 игры, 26 очков и девятая строчка в Западной конференции.