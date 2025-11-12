«Салават Юлаев» прервал серию из трех побед СКА

12 ноября, 19:09
«Салават Юлаев» дома победил СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу уфимцам принесли голы Дина Стюарта и Ильдана Газимова. У гостей отличился Рокко Гримальди.
«Салават Юлаев» (22 очка) прервал серию из двух поражений кряду и поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ.
СКА (26) идет девятым в Западной конференции. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд.
analytica
Они просто устали -- в предыдущих играх прыгнули ввыше головы. Состав у СКА под 8-е место и вылет в первом раунде КГ. Так и будет, вот увидите.
12.11.2025
Дима Питерский
Соси, ондрушко! Как ты это по жизни, видимо, и делаешь.
12.11.2025
Инта
Начали солидно - первый период за армейцами а затем игра на равных... Видимо на сильных командах подвыдохлись... Всё равно - СКА, спасибо за игру.
12.11.2025
Andrey Bukaev
сосиска:hotdog: Уфа разыгрывается потихонечку.
12.11.2025
shpasic
может, его откомандировать - развивать хоккей в Дубае?
12.11.2025
Pimen
Не петушись-сказал петух курице- не женское это дело. Ребят из СКА хватило ровно на период. Потом им можно было выписывать костыли. Чем их накормил Ларионов?
12.11.2025
Константин Мишин
ай молодцы! ай да Ларионов!!!
12.11.2025