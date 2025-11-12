«Салават Юлаев» прервал серию из трех побед СКА

«Салават Юлаев» дома победил СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1. Победу уфимцам принесли голы Дина Стюарта и Ильдана Газимова. У гостей отличился Рокко Гримальди. «Салават Юлаев» (22 очка) прервал серию из двух поражений кряду и поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (26) идет девятым в Западной конференции. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

12 ноября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа) Салават Юлаев СКА

analytica Они просто устали -- в предыдущих играх прыгнули ввыше головы. Состав у СКА под 8-е место и вылет в первом раунде КГ. Так и будет, вот увидите. 12.11.2025

Дима Питерский Соси, ондрушко! Как ты это по жизни, видимо, и делаешь. 12.11.2025

Инта Начали солидно - первый период за армейцами а затем игра на равных... Видимо на сильных командах подвыдохлись... Всё равно - СКА, спасибо за игру. 12.11.2025

Andrey Bukaev сосиска:hotdog: Уфа разыгрывается потихонечку. 12.11.2025

shpasic может, его откомандировать - развивать хоккей в Дубае? 12.11.2025

Pimen Не петушись-сказал петух курице- не женское это дело. Ребят из СКА хватило ровно на период. Потом им можно было выписывать костыли. Чем их накормил Ларионов? 12.11.2025