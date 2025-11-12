Видео
12 ноября, 19:09

«Салават Юлаев» прервал серию из трех побед СКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома победил СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу уфимцам принесли голы Дина Стюарта и Ильдана Газимова. У гостей отличился Рокко Гримальди.

«Салават Юлаев» (22 очка) прервал серию из двух поражений кряду и поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ.

СКА (26) идет девятым в Западной конференции. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
СКА

Источник: Таблица КХЛ
9

  • analytica

    Они просто устали -- в предыдущих играх прыгнули ввыше головы. Состав у СКА под 8-е место и вылет в первом раунде КГ. Так и будет, вот увидите.

    12.11.2025

  • Дима Питерский

    Соси, ондрушко! Как ты это по жизни, видимо, и делаешь.

    12.11.2025

  • Инта

    Начали солидно - первый период за армейцами а затем игра на равных... Видимо на сильных командах подвыдохлись... Всё равно - СКА, спасибо за игру.

    12.11.2025

  • Andrey Bukaev

    сосиска:hotdog: Уфа разыгрывается потихонечку.

    12.11.2025

  • shpasic

    может, его откомандировать - развивать хоккей в Дубае?

    12.11.2025

  • Pimen

    Не петушись-сказал петух курице- не женское это дело. Ребят из СКА хватило ровно на период. Потом им можно было выписывать костыли. Чем их накормил Ларионов?

    12.11.2025

  • Константин Мишин

    ай молодцы! ай да Ларионов!!!

    12.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Салават Юлаев
    ХК СКА
