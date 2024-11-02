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«Салават Юлаев» — СКА: смотреть матч КХЛ онлайн

«Салават Юлаев» сыграет со СКА в регулярном чемпионата КХЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Салават Юлаев» встретится со СКА в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 2 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уфа Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Салават Юлаев» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — в 18.45 по местному времени.

Клуб из Уфы набрал 22 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. Команда Романа Ротенберга с 31-м очком располагается на второй строчке на Западе.

Матч «Салават Юлаев» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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