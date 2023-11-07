Сегодня, 20:55
«Салават Юлаев» и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Уфе и завершилась победой хозяев — 3:1.
Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Салават Юлаев» (35 очков) после 28 игр занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (26) идет девятым на «Западе» после 27 матчей.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».