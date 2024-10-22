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Сегодня, 15:45

«Салават Юлаев» — «Сочи»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Салават Юлаев» встретится с «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов со своими игроками.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Салават Юлаев» и «Сочи» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 22 октября. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 15 минут до матча и будет также доступна на канале «КХЛ» и уфимском канале «БСТ» для жителей региона.

С основными событиями игры «Салават Юлаев» — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» набрал 16 очков в 14 матчах, а «Сочи» — 15 очков в 17 матчах. В предыдущий игровой день уфимцы уступили «Трактору» (2:4), а сочинцы победили ЦСКА (4:3 Б).

Матч «Салават Юлаев» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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