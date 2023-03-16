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Сегодня, 15:46

«Салават Юлаев» сохранит тренерский штаб во главе с Козловым на следующий сезон

Алина Савинова
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что удовлетворен работой тренерского штаба «Салавата Юлаева» во главе с Виктором Козловым. Он отметил, что специалист продолжит возглавлять команду.

«Понимаю, что в спорте так: проиграл — значит проиграл. Я сам живу по принципу «счет на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят. Виктор Николаевич (Козлов), особые слова благодарности вам. Вы приняли команду в непростой период. И сами росли вместе с ней. Уверен, что у вас есть желание двигаться дальше и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне», — приводит РИА «Новости» слова Хабирова.

Козлов занял должность главного тренера «Салавата Юлаева» в мае 2022 года.

В первом раунде плей-офф КХЛ уфимцы проиграли «Адмиралу» (2-4).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230316/kkhl-1858288802.html
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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