«Салават Юлаев» сохранит тренерский штаб во главе с Козловым на следующий сезон

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что удовлетворен работой тренерского штаба «Салавата Юлаева» во главе с Виктором Козловым. Он отметил, что специалист продолжит возглавлять команду.

«Понимаю, что в спорте так: проиграл — значит проиграл. Я сам живу по принципу «счет на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят. Виктор Николаевич (Козлов), особые слова благодарности вам. Вы приняли команду в непростой период. И сами росли вместе с ней. Уверен, что у вас есть желание двигаться дальше и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне», — приводит РИА «Новости» слова Хабирова.

Козлов занял должность главного тренера «Салавата Юлаева» в мае 2022 года.

В первом раунде плей-офф КХЛ уфимцы проиграли «Адмиралу» (2-4).