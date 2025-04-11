«Салават Юлаев» и «Спартак» встретятся во втором раунде Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» и «Спартак» встретятся в первом матче второго раунда Кубка Гагарина в пятницу, 11 апреля. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Основные события и результат игры «Салават Юлаев» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Уфе матч также будет показывать местный канал «БСТ».

По итогам регулярного чемпионата уфимцы заняли второе место в Восточной конференции, «Спартак» финишировал третьим на Западе. В первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Сибирь» (4-3), а «Спартак» — «Северсталь» (4-1).