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13 апреля, 12:00

«Салават Юлаев» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» и «Спартак» сыграют во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ 13 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram
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«Салават Юлаев» и «Спартак» сыграют второй матч второго раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 13 апреля. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены». Стартовое вбрасывание — в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Игры «Салавата Юлаева» в КХЛ жителям Уфы можно также смотреть на канале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Спартак» доступны в матч-центре нашего сайта.

Уфимцы победили в первом матче на домашней арене в пятницу, 11 апреля, со счетом 4:1. В первом раунде зеленые прошли «Сибирь» (счет в серии — 4-3), а красно-белые — «Северсталь» (счет в серии — 4-1).

ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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