«Салават Юлаев» и «Спартак» сыграют второй матч второго раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 13 апреля. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены». Стартовое вбрасывание — в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Игры «Салавата Юлаева» в КХЛ жителям Уфы можно также смотреть на канале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Спартак» доступны в матч-центре нашего сайта.

Уфимцы победили в первом матче на домашней арене в пятницу, 11 апреля, со счетом 4:1. В первом раунде зеленые прошли «Сибирь» (счет в серии — 4-3), а красно-белые — «Северсталь» (счет в серии — 4-1).