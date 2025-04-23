«Салават Юлаев» и «Спартак» сыграют седьмой матч второго раунда плей-офф КХЛ 23 апреля

«Салават Юлаев» и «Спартак» сыграют седьмой матч второго раунда плей-офф КХЛ в среду, 23 апреля. Игра пройдет на льду «Уфа-Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в столице Башкортостана в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Спартак» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 3-3. «Салават Юлаев» победил в первом, пятом и шестом матчах (4:1, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ). «Спартак» выиграл вторую, третью и четвертую встречи (5:4 ОТ, 4:2, 6:2).