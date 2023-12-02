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Сегодня, 17:31

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Спартак» по буллитам

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Александр Хмелевский.

В основное время за уфимцев по разу отличились Хмелевский и Иван Дроздов, который в меньшинстве сравнял счет в конце третьего периода. Также в активе обоих по одной голевой передаче.

Голы красно-белых забили Александр Беляев и Ансель Галимов.

«Спартак» (52 очка) после 39 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (47) после 37 игр идет четвертым на «Востоке».

В следующем матче «Спартак» дома примет московское «Динамо», а уфимцы в гостях встретятся с «Витязем». Обе игры пройдут 5 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Беляев — 4 (Рубцов), 11:28 — 0:1. Хмелевский — 18 (Дроздов), 36:28 — 1:1. Галимов — 8 (Филин), 57:35 — 1:2. Дроздов — 12 (мен., Хмелевский, Хафизуллин), 59:29 — 2:2.

Победный буллит: Хмелевский.

Вратари: Самонов (59:09 — 59:29) — Кареев.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 42 (13+16+10+3) — 30 (15+3+12+0).

Судьи: Морозов, Юдаков.

2 декабря. Уфа. Уфа-Арена. 8501 зритель.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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