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Сегодня, 17:00

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» с преимуществом в четыре шайбы

Владислав Маслов
Корреспондент
Дмитрий Николаев («Спартак») и Владислав Ефремов («Салават Юлаев»).
Фото ХК Салават Юлаев
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«Салават Юлаев» дома победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе уфимского клуба дубль сделал Джош Ливо, еще по одной шайбе забросили Деннис Ян, Владислав Ефремов и Александр Шаров. В московской команде голом отметился Вениамин Королев.

В конце 3-го периода красно-белые не сумели реализовать буллит.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Голы: Королев — 1, 3:35 — 0:1. Ливо — 13 (Тодд, Алалыкин), 23:20 — 1:1. Ян — 8 (Ливо, Варлов), 28:13 — 2:1. Ефремов — 1 (Набиев, Сучков), 30:20 — 3:1. Ливо — 14, 44:17 — 4:1. Шаров — 6 (бол., Цулыгин, Пименов), 56:14 — 5:1.

Нереализованный буллит: Беляев (Спартак), 56:51 (Вратарь).

Вратари: Самонов — Николаев.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (12+10+6) — 36 (12+13+11).

Судьи: Беляев, Юдаков.

30 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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