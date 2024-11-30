«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» с преимуществом в четыре шайбы

«Салават Юлаев» дома победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1. В составе уфимского клуба дубль сделал Джош Ливо, еще по одной шайбе забросили Деннис Ян, Владислав Ефремов и Александр Шаров. В московской команде голом отметился Вениамин Королев. В конце 3-го периода красно-белые не сумели реализовать буллит. FONBET КХЛ Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) Голы: Королев — 1, 3:35 — 0:1. Ливо — 13 (Тодд, Алалыкин), 23:20 — 1:1. Ян — 8 (Ливо, Варлов), 28:13 — 2:1. Ефремов — 1 (Набиев, Сучков), 30:20 — 3:1. Ливо — 14, 44:17 — 4:1. Шаров — 6 (бол., Цулыгин, Пименов), 56:14 — 5:1. Нереализованный буллит: Беляев (Спартак), 56:51 (Вратарь). Вратари: Самонов — Николаев. Штраф: 2 — 6. Броски: 28 (12+10+6) — 36 (12+13+11). Судьи: Беляев, Юдаков. 30 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».