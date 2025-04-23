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Сегодня, 19:16

«Салават Юлаев» выиграл седьмой матч серии со «Спартаком» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеисты «Салавата Юлаева» празднуют гол в ворота «Спартака».
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Спартак» в седьмом матче 1/4 финала Кубка Гагарина — 3:2.

У хозяев забили Шелдон Ремпал, Владислав Ефремов и Алексей Василевский. У гостей отличились Иван Морозов и Даниил Орлов.

«Салават Юлаев» выиграл серию против «Спартака» со счетом 4-3. В полуфинале Кубка Гагарина уфимцы сыграют против победителя пары «Локомотив» — «Авангард» (счет в серии — 3-3, седьмой матч — 23 апреля в 19.30 мск).

В другом полуфинале плей-офф встретятся «Трактор» и московское «Динамо».

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Ремпал — 8 (бол., Хмелевский), 17:37 — 1:0. Ефремов — 4 (Сучков), 34:02 — 2:0. Морозов — 5 (Голдобин, Порядин), 39:38 — 2:1. Орлов — 2 (Голдобин), 50:04 — 2:2. Василевский — 3 (Хмелевский, Алалыкин), 55:55 — 3:2.

Вратари: Вязовой — Загидулин (59:16).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 33 (13+17+3) — 38 (9+11+18).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

23 апреля. Уфа. Уфа-Арена.

Счет в серии: 4-3

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Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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