«Салават Юлаев» примет «Спартак» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Салават Юлаев» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начнется эфир в 16.15 по местному времени.

Команда из Уфы набрала 40 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Красно-белые с 44-мя очками располагаются на второй строчке на Западе.

Матч «Салават Юлаев» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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