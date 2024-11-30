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Сегодня, 13:15

«Салават Юлаев» — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» сыграет со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Голдобин (ХК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Салават Юлаев» примет «Спартак» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Салават Юлаев» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начнется эфир в 16.15 по местному времени.

Команда из Уфы набрала 40 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Красно-белые с 44-мя очками располагаются на второй строчке на Западе.

Матч «Салават Юлаев» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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