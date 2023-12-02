«Салават Юлаев» встретится со «Спартаком» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2 декабря, в субботу. Игра пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ в разделе видео. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 платно показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Жители Башкортостана могут следить за игрой на телеканале БСТ. Начало трансляции — в 16.45 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика