«Салават Юлаев» примет «Спартак» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина в субботу, 19 апреля. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 14.00 по московскому времени.

Основные события игры «Салават Юлаев» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ», «КХЛ Prime» и «БСТ», а также онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

После четырех матчей серии счет 3-1 в пользу «Спартака». В предыдущем раунде Кубка Гагарина москвичи победили «Северсталь» (4-1), а уфимцы — «Сибирь» (4-3).