«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» по буллитам

«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б.

В основное время у хозяев отличился Николай Кулемин, а у гостей — Максим Федотов. Обе шайбы были заброшены в большинстве.

Нижегородцы одержали победу в серии буллитов со счетом 2:1. Победный бросок — на счету защитника Богдана Конюшкова.

«Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 23 очками в 17 матчах, «Салават Юлаев» идет на третьей строчке в Восточной конференции с 21 очком в 17 играх.

Нижегородцы проведут следующий матч 15 октября на выезде против «Металлурга», уфимцы в этот же день примут дома «Нефтехимик».

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: М.С. Федотов — 3 (бол., Агостино, Ян), 23:52 — 0:1. Кулемин — 4 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 28:05 — 1:1.

Победный буллит: Конюшков.

Вратари: Кареев — Кульбаков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (9+13+14+1) — 27 (6+7+7+7).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

13 октября. Уфа. Уфа-Арена.