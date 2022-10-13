«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» по буллитам

Сегодня, 19:36
«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б.
В основное время у хозяев отличился Николай Кулемин, а у гостей — Максим Федотов. Обе шайбы были заброшены в большинстве.
Нижегородцы одержали победу в серии буллитов со счетом 2:1. Победный бросок — на счету защитника Богдана Конюшкова.
«Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 23 очками в 17 матчах, «Салават Юлаев» идет на третьей строчке в Восточной конференции с 21 очком в 17 играх.
Нижегородцы проведут следующий матч 15 октября на выезде против «Металлурга», уфимцы в этот же день примут дома «Нефтехимик».
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: М.С. Федотов — 3 (бол., Агостино, Ян), 23:52 — 0:1. Кулемин — 4 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 28:05 — 1:1.
Победный буллит: Конюшков.
Вратари: Кареев — Кульбаков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 37 (9+13+14+1) — 27 (6+7+7+7).
Судьи: Ромасько, Сидоренко.
13 октября. Уфа. Уфа-Арена.