Сегодня, 15:45
«Салават Юлаев» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 18 сентября, в понедельник. Матч пройдет на УСА «Уфа-Арена» в Уфе (Башкортостан) и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Салават Юлаев» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Видеотрансляцию покажет сервис Оkkо по платной подписке. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ-сезона 2023/24 транслирует сервис Кинопоиск по платной подписке.
Жители Уфы смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «БСТ». В Нижнем Новгороде в прямом эфире игра будет доступна на телеканале «НН 24».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|8
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|9
|Амур
|6
|3
|3
|6
|10
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -