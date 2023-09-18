«Салават Юлаев» сыграет с «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 18 сентября, в понедельник. Матч пройдет на УСА «Уфа-Арена» в Уфе (Башкортостан) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Салават Юлаев» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Видеотрансляцию покажет сервис Оkkо по платной подписке. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ-сезона 2023/24 транслирует сервис Кинопоиск по платной подписке.

Жители Уфы смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «БСТ». В Нижнем Новгороде в прямом эфире игра будет доступна на телеканале «НН 24».

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