«Салават Юлаев» вырвал победу у «Торпедо» в овертайме

Сегодня, 19:14
«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.
В основное время команды не забили голов. В овертайме отличился форвард «Салавата» Вячеслав Лещенко.
Клуб из Нижнего Новгорода продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков за 7 игр. Команда из Уфы идет на 7-й строчке в таблице «Востока» (8 очков за 6 встреч).
20 сентября «Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком». «Торпедо» в этот же день сыграет с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: В. Лещенко — 1 (бол., Науменков, Шмелев), 61:48 — 1:0.
Вратари: Самонов — Гуска.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 22 (6+7+7+2) — 36 (17+9+10+0).
Судьи: Белов, Оскирко.
18 сентября. Уфа. Уфа-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|1 : 2
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -