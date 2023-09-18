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Сегодня, 19:14

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Торпедо» в овертайме

Алина Савинова
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«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.

В основное время команды не забили голов. В овертайме отличился форвард «Салавата» Вячеслав Лещенко.

Клуб из Нижнего Новгорода продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков за 7 игр. Команда из Уфы идет на 7-й строчке в таблице «Востока» (8 очков за 6 встреч).

20 сентября «Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком». «Торпедо» в этот же день сыграет с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: В. Лещенко — 1 (бол., Науменков, Шмелев), 61:48 — 1:0.

Вратари: Самонов — Гуска.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 22 (6+7+7+2) — 36 (17+9+10+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

18 сентября. Уфа. Уфа-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 7 5 2 11
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 7 4 3 9
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Лада 8 4 4 9
5 Трактор 8 4 4 9
6 Автомобилист 8 4 4 9
7 Сал. Юлаев 6 4 2 8
8 Барыс 7 2 5 7
9 Сибирь 7 3 4 7
10 Амур 6 3 3 6
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 7 1 6 3
Результаты / календарь
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18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
18.09 16:30
Барыс – Нефтехимик
 8 : 0
18.09 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 1 : 0 ОТ
18.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 4 : 2
18.09 17:00
Трактор – Лада
 1 : 2
18.09 19:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.09 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
18.09 19:30
Ак Барс – Витязь
 - : -
18.09 19:30
Сочи – Северсталь
 - : -
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