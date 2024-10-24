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Сегодня, 19:19

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

У хозяев по 3 (1+2) очка набрали Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд. У гостей гол и две результативные передачи на счету Дмитрия Кагарлицкого.

«Салават Юлаев» набрал 20 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 23 очками — на 4-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

Голы: Варлов — 1 (Ливо), 1:13 — 1:0. Кагарлицкий — 4 (Гончарук, Абрамов), 4:39 — 1:1. Ремпал — 7 (Тодд), 7:44 — 2:1. Артамонов — 10 (бол., Фирстов, Кагарлицкий), 12:14 — 2:2. Свечников — 4 (Кагарлицкий), 28:34 — 2:3. Тодд — 6 (Ремпал), 29:24 — 3:3. Зоркин — 2 (Ремпал, Науменков), 33:13 — 4:3. Свечников — 5 (Бреус), 42:08 — 4:4. Хмелевский — 9 (бол., Ливо, Тодд), 59:03 — 5:4.

Вратари: Самонов (32:53 — 33:13) — Кульбаков (59:52).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (11+12+9) — 24 (12+8+4).

Судьи: Беляев, Соин.

24 октября. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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