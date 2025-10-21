Видео
21 октября, 14:15

«Салават Юлаев» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Трактор» сыграют в чемпионате КХЛ 21 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram

«Салават Юлаев» и «Трактор» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 21 октября. Игра на льду «Уфа-Арены» начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Трактор

В прямом эфире матч транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также доступна на каналах «БСТ» (Уфа) и «ОТВ» (Челябинск).

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Трактор» в матч-центре на нашем сайте.

Перед игровым днем регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» с 8 очками после 15 игр занимает 11-е место в Восточной конференции, «Трактор» с 20 очками в 17 матчах идет на 5-й строчке «Востока».

Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
