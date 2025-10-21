«Салават Юлаев» и «Трактор» сыграют в чемпионате КХЛ 21 октября

«Салават Юлаев» и «Трактор» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 21 октября. Игра на льду «Уфа-Арены» начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также доступна на каналах «БСТ» (Уфа) и «ОТВ» (Челябинск).

Перед игровым днем регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» с 8 очками после 15 игр занимает 11-е место в Восточной конференции, «Трактор» с 20 очками в 17 матчах идет на 5-й строчке «Востока».

