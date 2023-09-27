«Салават Юлаев» и «Трактор» в среду, 27 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — 17:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Также игру покажут на местных телеканалах" - «БСТ» (для жителей Уфы) и на «ОТВ» (в Челябинске).

Формальные события игры «Салават Юлаев» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 10 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Трактора» на два балла больше — с 12 очками команда находится на 6-м месте.

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