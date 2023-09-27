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Сегодня, 19:16

«Салават Юлаев» победил «Трактор»

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У уфимцев забивали Николай Кулемин (дубль), Александр Шаров и Владислав Ефремов, Никита Зоркин. У челябинцев шайбы забросили Виктор Антипин, Михаил Котляревский и Александр Рыков.

«Салават Юлаев» набрал 12 очков и занимает 6-е место «Востока». У «Трактора» 12 очков и 7-е место.

В следующем матче «Салават Юлаев» дома сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска 29 сентября. «Трактор» примет «Спартак» 30-го числа.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Голы: Кулемин — 2 (Пименов, Шаров), 14:31 — 1:0. Антипин — 2 (бол., Фатеев), 19:15 — 1:1. Шаров — 2 (Кулемин, Зоркин), 21:07 — 2:1. Ефремов — 2 (мен., Самонов), 23:11 — 3:1. Котляревский — 1 (Карпухин), 37:00 — 3:2. Рыков — 2 (Шабанов), 38:10 — 3:3. Кулемин — 3 (Шаров, Пименов), 40:56 — 4:3. Зоркин — 1 (п.в., Шаров), 59:03 — 5:3.

Вратари: Самонов — Фукале (57:41 — 59:03).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (10+12+3) — 30 (7+9+14).

Судьи: Акузовский, Овчинников.

27 сентября. Уфа. Уфа-Арена. 5541 зритель.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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