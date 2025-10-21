Видео
21 октября, 19:21

«Салават Юлаев» победил «Трактор» и прервал свою пятиматчевую серию поражений

Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев отличились Артем Горшков, Александр Жаровский и Владислав Ефремов. У гостей забили Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

«Салават Юлаев» прервал свою серию из пяти поражений подряд. Уфимцы занимают последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции с 10 очками в 16 матчах. «Трактор» идет на пятой строчке с 20 очками в 18 играх.

«Салават Юлаев» проведет следующий матч на выезде против «Сибири» 23 октября, «Трактор» в этот же день сыграет в гостях с «Автомобилистом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Трактор
4

  • Иваныч

    Очень похоже на то, что Бенуа Гру потерял общий язык с командой. Не находит нужных слов. Не бежит команда, не горит. Где-то, что-то выцарапывают за счёт высокого мастерства игроков (как московское Динамо).

    21.10.2025

  • mitchelll

    Молодцы-уфимцы !! Такой мощный, быстрый и целеустремленный коллектив из славного Танкограда полностью переигрывали 50 с лишним минут ! "Трактор", думая что он натренировавшись в конце прошлого сезона большую часть матча страдать ***нёй, а потом в 3м периоде вытаскивать матчи, на этот раз ушёл смазывать гусеницы вазелином. А Дриггеру обязательно нужно выучить самое популярное русское народное посылание на три буквы и сразу после финального свистка в подобных играх на ритуале "стучания" шлемами с защитниками и нападающими своей команды оттачивать правильное произношение !((

    21.10.2025

  • bvp

    Вязовой - стена. Для топ-клубов без сильных вратарей - это находка.

    21.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Салават Юлаев
    ХК Трактор
