«Салават Юлаев» победил «Трактор» и прервал свою пятиматчевую серию поражений

21 октября, 19:21
«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев отличились Артем Горшков, Александр Жаровский и Владислав Ефремов. У гостей забили Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.
«Салават Юлаев» прервал свою серию из пяти поражений подряд. Уфимцы занимают последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции с 10 очками в 16 матчах. «Трактор» идет на пятой строчке с 20 очками в 18 играх.
«Салават Юлаев» проведет следующий матч на выезде против «Сибири» 23 октября, «Трактор» в этот же день сыграет в гостях с «Автомобилистом».
Иваныч
Очень похоже на то, что Бенуа Гру потерял общий язык с командой. Не находит нужных слов. Не бежит команда, не горит. Где-то, что-то выцарапывают за счёт высокого мастерства игроков (как московское Динамо).
21.10.2025
mitchelll
Молодцы-уфимцы !! Такой мощный, быстрый и целеустремленный коллектив из славного Танкограда полностью переигрывали 50 с лишним минут ! "Трактор", думая что он натренировавшись в конце прошлого сезона большую часть матча страдать ***нёй, а потом в 3м периоде вытаскивать матчи, на этот раз ушёл смазывать гусеницы вазелином. А Дриггеру обязательно нужно выучить самое популярное русское народное посылание на три буквы и сразу после финального свистка в подобных играх на ритуале "стучания" шлемами с защитниками и нападающими своей команды оттачивать правильное произношение !((
21.10.2025
bvp
Вязовой - стена. Для топ-клубов без сильных вратарей - это находка.
21.10.2025