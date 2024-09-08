«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор»

«Салават Юлаев» на домашнем льду победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Победный буллит забросил Джошуа Ливо. 31-летний канадец также отметился голом в основное время.

Единственная шайба гостей на счету Максима Шабанова.

В следующем матче «Салават Юлаев» 11 сентября дома примет «Автомобилист». «Трактор» на следующий день на выезде сыграет со СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шабанов — 1, 6:43 — 0:1. Ливо — 1 (Хмелевский, Тодд), 16:12 — 1:1.

Победный буллит: Ливо.

Вратари: Самонов — Мыльников.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (15+7+5+1) — 39 (7+18+12+2).

Судьи: Бирин, Раводин.

8 сентября. Уфа. Уфа-Арена. 7543 зрителя.