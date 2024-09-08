«Салават Юлаев» и «Трактор» проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в воскресенье, 8 сентября. Игра пройдет в Уфе на «Уфа-Арене», начало — в 14.30 по московскому времени.

Матч покажут телеканал «КХЛ Prime», онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке и уфимский канал БСТ. Прямая трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.

Основные события матча «Салават Юлаев» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В своем первом матче сезона-2024/25 «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» со счетом 5:3. «Трактор» провел две игры: уступил «Автомобилист» (2:3) и победил «Барыс» (4:1).

В сезоне-2023/24 «Трактор» победил «Салават Юлаев» в 1/8 финала Кубка Гагарина и дошел до полуфинала.