Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:30

«Салават Юлаев» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» начнется в 14.15
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Салават Юлаев» и «Трактор» проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в воскресенье, 8 сентября. Игра пройдет в Уфе на «Уфа-Арене», начало — в 14.30 по московскому времени.

Матч покажут телеканал «КХЛ Prime», онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке и уфимский канал БСТ. Прямая трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.

Основные события матча «Салават Юлаев» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В своем первом матче сезона-2024/25 «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» со счетом 5:3. «Трактор» провел две игры: уступил «Автомобилист» (2:3) и победил «Барыс» (4:1).

В сезоне-2023/24 «Трактор» победил «Салават Юлаев» в 1/8 финала Кубка Гагарина и дошел до полуфинала.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Наумов считает, что переход полузащитника Севикяна в «Локомотив» усилит команду
Лавров назвал очевидной агонию киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
Сюрприз для дедушки Мартемьянова, потерявшийся Кузя и провал «Торпедо». Что произошло в КХЛ 7 сентября
Стало известно, представители каких знаков зодиака путешествуют чаще всего
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя