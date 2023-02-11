«Салават Юлаев» дома переиграл «Витязь»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

В составе хозяев отметились нападающие Евгений Тимкин, Николай Кулемин, также дубль забросил Александер Хмелевский.

«Витязь» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы «Запада» с 72 очками за 62 игры.

«Салават» занимает 6-ю позицию на «Востоке» с 75 очками за 62 матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Подольск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Тимкин — 1, 2:00 — 1:0. Хмелевский — 23 (бол., Мухамадуллин, Науменков), 26:04 — 2:0. Хмелевский — 24 (мен., п.в.), 53:42 — 3:0. Кулемин — 11 (Кадейкин), 55:55 — 4:0.

Вратари: Ежов — Дорожко (53:34 — 53:42).

Штраф: 6 — 6. Броски: 29 (10+14+5) — 17 (2+8+7).

Судьи: Букин, Оленин.

11 февраля. Уфа. Уфа-Арена.