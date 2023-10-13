13 октября «Салават Юлаев» в Уфе в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сыграет с «Витязем». Встреча пройдет на территории «Уфа-Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Платформа «Кинопоиск» покажет видеотрансляцию противостояния «Салават Юлаев» — «Витязь». Начало — в 16.45. В прямом эфире игра также будет доступна на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями встречи в матч-центре сайта «СЭ».

«Салават Юлаев» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» располагается на 11-й строчке с 9 баллами на Западе регулярного чемпионата КХЛ.

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