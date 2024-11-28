«Салават Юлаев» победил «Витязь»

«Салават Юлаев» дома победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.

У хозяев шайбы забросили Нэйтан Тодд, Данил Алалыкин, Александер Хмелевский и Деннис Ян.

«Салават Юлаев» набрал 40 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Витязь» потерпел третье поражение подряд. Подмосковный клуб с 29 очками — на 9-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Тодд — 9 (бол., Ливо, Ремпал), 33:44 — 1:0. Алалыкин — 5 (Ефремов, Василевский), 36:41 — 2:0. Ян — 7 (Горшков, Цулыгин), 37:06 — 3:0. Хмелевский — 14 (бол., Тодд, Ливо), 57:19 — 4:0.

Вратари: Самонов — Дорожко.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (13+17+9) — 22 (8+6+8).

Судьи: Кулаков, Якимов.

28 ноября. Уфа. Уфа-Арена.