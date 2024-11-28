«Салават Юлаев» сыграет с «Витязем» в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 28 ноября. Матч состоится на «Уфа-Арене» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Витязь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Команда из Уфы набрала 38 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. Клуб из Московской области с 29-ю очками располагается на девятой строчке на Западе.

Матч «Салават Юлаев» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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