«Салават Юлаев» выведет из обращения номер Родиона Амирова

Сегодня, 12:45
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о том, как планируется увековечить память нападающего Родиона Амирова.
«Уже принято решение, что молодежный турнир, который проходит в конце августа, будет называться Кубок Родиона Амирова. И, безусловно, предложение о выводе номера 27 из обращения оно принимается. Я думаю, что мы это проведет 11 сентября на первом матче, сделаем это максимально лаконично», — приводит слова Баширова пресс-служба клуба.
14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 году у хоккеиста было обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
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