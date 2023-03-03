Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:06

«Салават Юлаев» вызвал трех игроков из фарм-клуба и отправил туда Сучкова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» вызвал из фарм-клуба, «Тороса», трех нападающих — Данила Аймурзина, Глеба Кузьмина и Даниила Скорикова. Они отправятся с командой на выезд во Владивосток, где состоятся третий и четвертый матчи серии первого раунда Кубка Гагарина против «Адмирала» (1-1).

Также уфимский клуб отправил в фарм-клуб нападающего Егора Сучкова.

Ранее «Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Адмирал» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ (5:2). Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта.

ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Драка Радулова, грязь в Санкт-Петербурге, шесть голов «Локомотива». Плей-офф КХЛ продолжает удивлять
Нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин подвел итоги второго матча против «Адмирала» в Кубке Гагарина
«Ак Барс» сравнял счет с «Нефтехимиком» в серии первого раунда плей-офф КХЛ
Кубок Гагарина: СКА обыграл минское «Динамо», «Ак Барс» победил «Нефтехимик»
СКА обыграл минское «Динамо» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ
«Локомотив» обыграл «Витязь» и сравнял счет в серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин подвел итоги второго матча против «Адмирала» в Кубке Гагарина