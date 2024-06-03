«Салават Юлаев» заплатит 6 миллионов рублей за переход нападающего новокузнецкого «Металлурга» Сорокина

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» заплатит около 6 миллионов рублей новокузнецкому «Металлургу» за нападающего Евгения Сорокина.

Ранее 25-летний принял квалификационное предложение уфимцев. По нашей информации, Сорокин подпишет с командой двухлетний контракт, по которому будет получать около 4 миллионов рублей в год.

Сорокин выступает за «Металлург» с 2022 года. В минувшем сезоне ВХЛ он отыграл 56 матчей, забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Спартака», воскресенского «Химика» и команды «Серебряные львы».