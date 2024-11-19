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Сегодня, 15:30

Самедов назвал «Спартак» одним из фаворитов Кубка Гагарина

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Экс-полузащитник российской сборной по футболу Александр Самедов назвал «Спартак» одним из фаворитов Кубка Гагарина.

«В КХЛ болею за «Спартак», также слежу за «Авангардом», «Металлургом». Команда Жамнова и в прошлом сезоне играла хорошо, а теперь и вовсе стала одним из фаворитов Кубка Гагарина. Если раньше в Москве этот статус был, скорее, у ЦСКА и «Динамо», они по рангу были выше, то теперь «красно-белые» нарастили. Сейчас идут как минимум наравне с соседями. Один из фаворитов сезона наряду со СКА и Ярославлем, тем же ЦСКА», — сказал Самедов изданию «ВсеПроСпорт».

«Спартак» в текущем сезоне набрал 39 очков в 27 матчах и занимает 2 место в Западной конференции.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Самедов

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