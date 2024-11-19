Самедов считает, что Кузнецову непросто перестроиться на нашу лигу после НХЛ

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Сам матч с «Амуром» не смотрел, но видел многочисленные публикации о Кузнецова. Это большой мастер, что тут сказать. Ему непросто перестроиться на нашу лигу после НХЛ, но он справится. Думаю, ближе к плей-офф окончательно освоится, нарастит темп. Все у него будет в порядке», — сказал Самедов «ВсеПроСпорт».

После победы СКА над «Амуром» (6:3), команда вернулась на третье место Западной конференции.