Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:49

Самедов считает, что Кузнецову непросто перестроиться на нашу лигу после НХЛ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Сам матч с «Амуром» не смотрел, но видел многочисленные публикации о Кузнецова. Это большой мастер, что тут сказать. Ему непросто перестроиться на нашу лигу после НХЛ, но он справится. Думаю, ближе к плей-офф окончательно освоится, нарастит темп. Все у него будет в порядке», — сказал Самедов «ВсеПроСпорт».

После победы СКА над «Амуром» (6:3), команда вернулась на третье место Западной конференции.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Самедов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК СКА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Этот русский – чистой воды инопланетянин!». Что сейчас в США говорят про Александра Овечкина
Рублев завершил сезон на восьмом месте в рейтинге ATP
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Баскетболист Болл оштрафован на 100 тысяч долларов за гомофобный комментарий
В США назвали разрешение Украине наносить удары вглубь РФ антиконституционным
Сегодня
Вчера
Неделя