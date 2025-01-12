Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:47

Самолет с хоккеистами «Сочи» из-за непогоды был вынужден приземлиться в Уфе

Алина Савинова
Telegram Дзен

Самолет с хоккеистами «Сочи», направлявшийся на игру с «Металлургом», вынужденно приземлился в аэропорту города Уфа, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Летели в Магнитогорск, приземлились в Уфе. Сложные погодные условия в аэропорту Магнитки заставили «леопардов» отправиться на запасной аэродром», — говорится в сообщении «Сочи».

Позднее в клубе заявили, что команда отправится в Магнитогорск на автобусе, поиском которого в настоящее время занимаются администраторы.

Матч между «Металлургом» и «Сочи» должен пройти в понедельник, 13 января. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
Читайте также
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Глава РАО Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах
Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Сегодня
Вчера
Неделя