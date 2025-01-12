Самолет с хоккеистами «Сочи» из-за непогоды был вынужден приземлиться в Уфе

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Самолет с хоккеистами «Сочи», направлявшийся на игру с «Металлургом», вынужденно приземлился в аэропорту города Уфа, сообщает пресс-служба сочинцев.
«Летели в Магнитогорск, приземлились в Уфе. Сложные погодные условия в аэропорту Магнитки заставили «леопардов» отправиться на запасной аэродром», — говорится в сообщении «Сочи».
Позднее в клубе заявили, что команда отправится в Магнитогорск на автобусе, поиском которого в настоящее время занимаются администраторы.
Матч между «Металлургом» и «Сочи» должен пройти в понедельник, 13 января. Начало — в 17:00 по московскому времени.