Самолет с игроками «Северстали» подал сигнал бедствия по пути в Москву

Самолет Нижний Новгород — Москва, на борту которого находились игроки «Северстали», подал сигнал бедствия над Владимиром, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Инцидент произошел в ночь на 5 сентября, когда хоккеисты череповецкой команды после игры с «Торпедо» летели в столицу на матч с «Динамо». На высоте 8500 м в кабине пилотов сработал датчик пожара в багажном отсеке. Пилоты объявили сигнал бедствия и запросили пожарную бригаду в аэропорт Шереметьево.

Однако позже выяснилось, что сигнал датчиков оказался ложным. Около часа ночи суперджет совершил благополучную посадку.

Матч между «Северсталью» и московским «Динамо» состоится в пятницу, 6 сентября. Начало — в 19.30 по местному времени.