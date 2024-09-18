Самонов: «Начало чемпионата КХЛ немножко сумбурное, ничего критичного в этом не вижу»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:2). Голкипер отметился результативной передачей.

«Санька Шаров все сделал. Я свою работу делал, он свою. Самый сложный период для меня — первый. Нужно было хорошо вкатиться, без бросков. Там еще штанга от какого-то рикошета была. Начало чемпионата немножко сумбурное, ничего критичного в этом не вижу. Можно много пропускать и попасть в плей-офф, а можно мало пропускать и не попасть», — приводит слова Самонова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в сезоне и с 8 очками вышел на второе место в турнирной таблице «Востока». «Авангард» потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой позиции с 7 баллами.