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Сегодня, 08:28

Самонов: «Начало чемпионата КХЛ немножко сумбурное, ничего критичного в этом не вижу»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:2). Голкипер отметился результативной передачей.

«Санька Шаров все сделал. Я свою работу делал, он свою. Самый сложный период для меня — первый. Нужно было хорошо вкатиться, без бросков. Там еще штанга от какого-то рикошета была. Начало чемпионата немножко сумбурное, ничего критичного в этом не вижу. Можно много пропускать и попасть в плей-офф, а можно мало пропускать и не попасть», — приводит слова Самонова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в сезоне и с 8 очками вышел на второе место в турнирной таблице «Востока». «Авангард» потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой позиции с 7 баллами.

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Александр Самонов

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