Самонов о поражении от «Металлурга»: «Проспали первый период, нужно было реализовывать свои моменты»

Сегодня, 05:39
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2).
— Проспали первый период, нужно было реализовывать свои моменты, — приводит слова Самонова официальный сайт клуба. — После первой паузы надо было возвращаться в игру.
— У обеих команд было много потерь. С чем это связано?
— Может быть, и с качеством льда. Еще и первая домашняя игра, некий сумбур. У «Металлурга» пять игр через день. Может быть, они подустали.
«Салават» после 4 матчей имеет 4 очка и занимает шестое место в Восточной конференции.
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Трактор – Лада
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|12.09
|19:00
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Локомотив – Куньлунь РС
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|12.09
|19:00
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Торпедо – Адмирал
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|19:00
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Ак Барс – Динамо Мн
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|12.09
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СКА – Спартак
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