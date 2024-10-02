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Сегодня, 07:11

Саморуков — о победе над московским «Динамо»: «Не хотелось постоянно проигрывать в овертаймах»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:3Б).

«Соперник начал хорошо, быстро забил, хорошо сыграл на пятаке. После этого нам надо было возвращаться в игру, и мы смогли забить свои голы. Тренерский штаб поменял нашу игру в овертайме. Конечно, не хотелось постоянно проигрывать в овертаймах. Сезон долгий, я уверен, мы все выравняем, улучшим этот аспект. Не было установки активнее играть в атаке от защитников, два гола от игроков от обороны можно назвать стечением обстоятельств. У нас все ребята в команде и забить могут, и на себя поймать. Команда у нас дружная, нет каких-то специальных ролей у игроков. Здорово, что получилось забить и помочь команде выиграть. В эпизоде с голом я видел, что Максим Мамин открывался, думал, ему отдать или бросить. Решил набросить, будь что будет. И шайба зашла», — приводит слова Саморукова официальный сайт клуба.

ЦСКА с 15 очками после 11 матчей располагается на третьем месте в таблице «Запада». «Динамо» (11) идет на восьмой позиции.

В следующем матче команда Алексея Кудашова 3 октября дома сыграет против «Трактора». Красно-синие в этот же день на своем льду примут «Металлург».

Источник: Сайт ХК ЦСКА
Дмитрий Саморуков
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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