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Сегодня, 12:35

Самсонов, Никишин, Шабанов и Артамонов признаны лучшими игроками недели КХЛ

Виктория Кравченко
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КХЛ определила лучших игроков недели сезона-2023/24.

Лучшим голкипером стал Александр Самонов («Салават Юлаев»). В его активе одна победа в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 86 бросков (28,7 в среднем за игру), из которых он отразил 96,51 процента (лучший результат недели).

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), который набрал 8 (2+6) очков в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1».

Лучшим форвардом признан Максим Шабанов («Трактор»), в активе которого 6 (3+3) очков в четырех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».

Лучший новичок недели — Никита Артамонов («Торпедо»), в активе которого 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Все 4 очка он набрал в игре с «Автомобилистом» (4:2).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/30/522130.html
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