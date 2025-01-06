Самсонов рассказал, как Дацюк таскал баллоны в «Динамо» при Крикунове

Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о том, как участник Матча звезд НХЛ 2004 года Павел Дацюк возвращался в Россию во время большого локаута сезона-2004/05, когда они вместе стали чемпионами Суперлиги в составе «Динамо».

— Вы с Дацюком взяли титул в составе «Динамо» в локаутный сезон-2004/05. Вас с ним и других хоккеистов, приехавших на сезон или меньше, Владимир Крикунов тоже заставлял таскать по льду баллоны — шины с сидящими в них игроками?

— Да, мы были как все. Паша, Андрей Марков, Максим Афиногенов, я и другие были полноценной частью команды, выполняли все то же самое, что и остальные. Тут не было вопросов. Нагрузки были большие, но Дацюк даже при этом работал индивидуально и делал больше, чем остальные. За ним было интересно следить, и он играл в том «Динамо» очень важную роль, — сказал Самсонов.

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