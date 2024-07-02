Самый молодой капитан в истории «Трактора» Смирнов скончался на 44-м году жизни

Экс-нападающий «Трактора» Олег Смирнов ушел из жизни в возрасте 43 лет, сообщается на официальном сайте клуба.

Смирнов провел в составе «Трактора» девять сезонов, отыграв в общей сложности 402 матча. В этих встречах форвард забросил 84 шайбы и отдал 98 результативных передач. Вместе с командой Смирнов становился обладателем бронзовых медалей Высшей лиги (2004).

Смирнов вошел в историю «Трактора» как самый молодой капитан в истории команды. Он заслужил доверие тренерского штаба в 19 лет.

Обстоятельства и причины смерти хоккеиста не уточняются.