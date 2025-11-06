Савчук установил рекорд «Лады» по скорости заброшенной шайбы в КХЛ

Нападающий Райли Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в FONBET чемпионате КХЛ.

Савчук установил новый рекорд для «Лады» в лиге, забросив шайбу на 10-й секунде в матче против московского «Динамо». Игра проходит в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и началась в 19.30 по московскому времени.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду Сергею Шумакову — он забросил на 11-й секунде матча против «Торпедо» (2:4), который состоялся 5 декабря 2023 года.

Тольяттинцы с 14 очками в 22 играх идут на 10-й строчке «Запада». «Динамо» набрало 29 очков в 21 матче и занимает четвертое место в Западной конференции.