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Сегодня, 17:55

Савельев: «Исаев — это более важный элемент для «Локомотива», чем любой полевой»

Сергей Ярошенко
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Хоккейный эксперт Сергей Савельев высказал мнение насчет игры вратарей в СКА, «Локомотиве» и «Металлурге».

«По играм «Локомотив» — «Металлург» и «Динамо» — СКА мы видим, насколько важна роль вратаря для команды. Исаев — это более важный элемент команды, чем любой полевой «Локомотива». Потому что в системе Никитина игроки более заменяемые, нежели голкипер. При этом мы увидели, как здорово сыграл Набоков. Когда на последних минутах удержал для команды победу, хотя давление на его ворота было огромным. А еще видим классную игру Плешкова в составе СКА. Но здесь важный момент — психология. Важно, чтобы СКА, их тренерский штаб, вовремя отреагировали на то, что Плешков — это все еще молодой вратарь. Если сейчас взвалить на него слишком много матчей, то можно его ментально передавить», — цитирует Савельева «РБ Спорт».

В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ Даниил Исаев занимает первое место среди всех вратарей лиги по победам — 32 в 49 матчах.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Илья Набоков
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