Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:32

Савельев: «Торпедо» — не та команда, которая должна проходить в плей-офф»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Сергей Савельев объяснил, почему считает, что «Торпедо» не место в плей-офф КХЛ.

«К сожалению, довольно давно понятны восьмерки в конференциях. Если бы конкуренция на Западе была выше, а «Куньлунь» раньше включился в сезон, то мы бы увидели интересную борьбу за плей-офф. Потому что «Торпедо» сейчас — это не команда, которая должна проходить в игры на выбывание. «Торпедо» не сможет сотворить сенсацию против «Локомотива».

Если резюмировать, то мы видим несколько факторов. «Торпедо» до сих пор держится за счет проверенных молодых игроков. Провалы в обороне и безыдейность в атаке. Много слов и пыль в глаза, что играют в классный и комбинационный хоккей, но достаточно посмотреть на количество ошибок, которое допускает «Торпедо», и все станет ясно. А про подбор игроков Ларионовым поговорим уже после сезона», — цитирует Савельева «РБ Спорт».

После 51 матча нижегородцы с 54 очками занимают восьмое место в Западной конференции КХЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Дюков переизбран на пост президента РФС
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Промес сделал заявление на русском языке. Что происходит в «Спартаке» на сборах в Абу-Даби
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Умер актер театра и кино Станислав Колокольников
Популярное видео
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя