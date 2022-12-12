Савиков назвал классным тренировочный процесс при Гришине

Защитник московского «Спартака» Егор Савиков рассказал об изменениях в команде, которые произошли после назначения Игоря Гришина на пост главного тренера красно-белых.

«При Гришине многое изменилось. Другие тренировки, другие упражнения. Стали играть в более атакующий хоккей. Стало больше игры с шайбой, чаще угрожаем воротам. Еще, может быть, Гришин привнес больше уверенности. Отсюда стало больше моментов и голов. Тренировочный процесс классный. Переносим его на игру: одна победа, другая — и уже совсем другой настрой и голова легкая. Есть индивидуальные беседы, разговариваем. Но принципиально я не поменялся. Играю в свой хоккей с акцентом на атаку, приятно, что доверяют», — приводит слова Савикова Metaratings.ru.

Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября 2022 года. Клуб занимает 6-е место в Западной конференции.